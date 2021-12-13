Разработчики хоррор-экшена Scorn уточнили сроки выхода игры

Ebb Software в очередной раз перенесла релиз хоррора Scorn. Теперь игра станет доступна в октябре 2022 года, о чем девелоперы сообщили в обновлении на странице тайтла на Kickstarter.

Дополнительное время потребовалось для того, чтобы сделать Scorn «настолько хорошей, насколько это возможно» и точно воплотить видение девелоперов. Разработчики создают игру, основываясь на художественном стиле создателя «Чужого» Ханса Руди Гигера. Тайтл отправит игроков в необычный мир, в котором предстоит изучать нелинейную карту со множеством уникальных локаций.

Scorn была анонсирована в 2014 году. Изначально выход тайтла был запланирован на 2017-й, но в том же году Ebb Software запустила кампанию на Kickstarter и перенесла релиз на более позднюю дату. В мае 2020-го разработчики заключили соглашение с Microsoft, а через месяц во время презентации Xbox было объявлено, что Scorn войдет в Xbox Game Pass в день релиза.