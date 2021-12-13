В Fortnite на консолях пропала функция разделенного экрана

Первый сезон третьей главы Fortnite начался за здравие — игрокам доступны новая область, снаряжение и даже Человек-паук в придачу к редакции The Daily Bugle в качестве приятного бонуса.

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Правда, чуть позже геймеры столкнулись с проблемой — у них отчего-то пропала возможность включить разделённый экран.

Напомним, что такая привилегия есть лишь у владельцев PlayStation и Xbox. Или теперь правильнее сказать, что была — впрочем, на официальной доске игры в Trello отмечено, что функцию вернут в следующем обновлении.