В Fortnite на консолях пропала функция разделенного экрана

Первый сезон третьей главы Fortnite начался за здравие — игрокам доступны новая область, снаряжение и даже Человек-паук в придачу к редакции The Daily Bugle в качестве приятного бонуса.
Правда, чуть позже геймеры столкнулись с проблемой — у них отчего-то пропала возможность включить разделённый экран.
Напомним, что такая привилегия есть лишь у владельцев PlayStation и Xbox. Или теперь правильнее сказать, что была — впрочем, на официальной доске игры в Trello отмечено, что функцию вернут в следующем обновлении.
По всей видимости, причиной стал баг, хотя сами создатели не стали раскрывать детали.