В новом ролике Genshin Impact показали способности Аратаки Итто

Новый трейлер Genshin Impact посвятили Аратаки Итто — 5-звёздочному персонажу, орудующему двуручным мечом и использующим гео-способности.

Фото: Youtube Youtube

В ролике герой встречается с Кудзё Сарой — генералом комиссии Тэнрё. Заполучить Аратаки Итто из молитвы «Пиршество они» можно будет в период с 14 декабря по 4 января.

Вместе с тем на Reddit появилось небольшое видео, где показаны способности Юн Джин. Утечки оказались верными — героиня может создать щит, абсорбирующий элементальный и физический урон, равно как и увеличить урон группы.