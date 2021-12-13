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31 минуту назад

В новом ролике Genshin Impact показали способности Аратаки Итто

Новый трейлер Genshin Impact посвятили Аратаки Итто — 5-звёздочному персонажу, орудующему двуручным мечом и использующим гео-способности.

В новом ролике Genshin Impact показали способности Аратаки Итто
Фото: YoutubeYoutube

В ролике герой встречается с Кудзё Сарой — генералом комиссии Тэнрё. Заполучить Аратаки Итто из молитвы «Пиршество они» можно будет в период с 14 декабря по 4 января.

Вместе с тем на Reddit появилось небольшое видео, где показаны способности Юн Джин. Утечки оказались верными — героиня может создать щит, абсорбирующий элементальный и физический урон, равно как и увеличить урон группы.

Также напомним, что следующее обновление 2.4 появится в начале следующего года.

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