В новом ролике Genshin Impact показали способности Аратаки Итто

Новый трейлер Genshin Impact посвятили Аратаки Итто — 5-звёздочному персонажу, орудующему двуручным мечом и использующим гео-способности.
В ролике герой встречается с Кудзё Сарой — генералом комиссии Тэнрё. Заполучить Аратаки Итто из молитвы «Пиршество они» можно будет в период с 14 декабря по 4 января.
Вместе с тем на Reddit появилось небольшое видео, где показаны способности Юн Джин. Утечки оказались верными — героиня может создать щит, абсорбирующий элементальный и физический урон, равно как и увеличить урон группы.
Также напомним, что следующее обновление 2.4 появится в начале следующего года.