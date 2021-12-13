В Escape From Tarkov появилась новая карта

Студия Battlestate Games продолжает развивать реалистичный хардкорный шутер от первого лица Escape From Tarkov и теперь стало доступно еще одно крупное обновление. Свежий патч под номером 0.12.12 привнес в игру новую карту, новый тип ботов, улучшение баллистики снарядов, перегрев оружия и многое другое.

В Escape From Tarkov добавлена первая версия локации под названием «Маяк», масштабы которой со временем будут расширяться. Кроме того, тут вы найдете ранее неизвестный тип ботов — бывших бойцов USEC, также их называют отступниками. Это целые группировки бывших ЧВК и отличительной чертой от диких является то, что они хорошо скоординированы и имеют мощное вооружение.