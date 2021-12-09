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35 минут назад

Умер создатель игровых консолей Nintendo Масаюки Уэмура

Ведущий дизайнер и создатель игровых консолей японской компании Nintendo Масаюки Уэмура умер на 79-м году жизни. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Умер создатель игровых консолей Nintendo Масаюки Уэмура
Фото:  Nintendo Life / Sayem Ahmed Nintendo Life / Sayem Ahmed

По сведениям агентства, Уэмура умер в понедельник. Причина его смерти не указывается.

Уэмура был принят на работу в компанию Nintendo в 1971 году в качестве инженера. Тогда компания начинала изучать перспективы рынка электронных развлечений и видеоигр. Вскоре ему поручили управлять отделом разработки устройств для игр на домашних телевизорах. В 1981 году он начал работать над созданием игровой консоли Famicom (NES - на рынке западных стран, в РФ больше известна под маркой "Денди"). Основной особенностью этой консоли были взаимозаменяемые картриджи с играми. Famicom и NES продавались по всему миру и несколько лет оставались наиболее востребованными устройствами для домашнего гейминга. После NES Уэмура занялся разработкой ее новой усовершенствованной версии - SNES, которая также получила мировое признание. Помимо самих устройств, Уэмура также активно участвовал в разработке непосредственно игр для них.

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