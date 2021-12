От провала к успеху: как Halo Infinite вышла из кризиса

Как оказалось, в 2019 году проект находился в кризисе — у игры всё ещё не было чёткого видения, кроме желания перенести серию в огромный открытый мир в духе игр Ubisoft или The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Однако от идеи отказались и в одночасье от изначально плана осталась лишь треть задумок. Впереди лишь полтора года до релиза.