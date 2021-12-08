Самая популярная стримерша Amouranth снялась в журнале PlayBoy

Самая популярная на Twitch стримерша Amouranth опубликовала фотографию в латексном костюме зайца с ушками. В «Твиттере» девушка подписала её «Я официально стала моделью Playboy». Судя по всему, контент-мейкерша заключила соглашение с известным журналом для взрослых. Наряд на фото напрямую отсылает к видному образу всех участниц фотосъёмок.

Фото: Twitch Twitch

Представители издания пока не подтвердили информацию и не анонсировали модель отдельно. В комментариях к посту фанаты нашли косвенные доказательства: Amouranth и маркетинговый директор Playboy подписались друг на друга.

Amouranth завоевала большую популярность в 2021 году благодаря трансляциям из бассейнов и другому откровенному контенту. Девушка зарабатывает с помощью канала на YouTube, где примеряет одежду, на стримах же либо общается, либо проводит ASMR-сеансы.