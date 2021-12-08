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2 часа назад

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали новый постер со сталкером и аномалией

GSC Game World опубликовала в социальных сетях свежий постер S.T.A.L.K.E.R. 2. На нём изображён сталкер с аномалией в руках. Ранее картинка была замечена на обложке декабрьского выпуска издания PC Gamer.

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали новый постер со сталкером и аномалией
Фото: GSC Game WorldGSC Game World

Авторы шутера представили постер в двух вариантах — с логотипом игры и без него. В своём обращении GSC указала на PC Gamer, потому что в конце месяца издание выпустит эксклюзивный материал с новыми деталями, и, возможно, геймплеем.

GSC Game World

8 декабря стали известны свежие детали игры. По словам комьюнити-менеджеров, в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет разрушаемость, но небольшая. Уничтожать здания и стены не получится, зато можно будет простреливать укрытия, заборы и другие мелкие предметы. Ещё игра станет сложнее, чем предыдущие части.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. С релиза шутер попадёт в подписку Xbox Game Pass.

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