В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
37 минут назад

«Калашников» оказался в центре скандала после «кражи» образа оружия из игры

Разработчик инди-игр Ward B обвинил Концерн «Калашникова» в краже образа оружия из не вышедшей игры с названием Oceanic. Речь идёт о дробовике, который студия разработала и представила в рамках акции по продвижению своей игры. Об этом сообщил игровой портал IGN.

«Калашников» оказался в центре скандала
Фото: Сергей Ильницкий / ТАСССергей Ильницкий / ТАСС

В начале 2020 года к студии обратился некий Максим Кузин, который представился подрядчиком российского оружейного гиганта. Он предложил генеральному директору Ward B Марчеллино Сауседа сотрудничество с концерном, в рамках которого дробовик из игры стал бы реальным оружием.

Это было невероятно. В мире не существует ни одной студии, которая заключила бы контракт с производителем оружия для разработки настоящего стрелкового оружия. Но они полностью лишили нас этой возможности, — заявил Сауседа.

Он добавил, что основным аргументом в споре стал тот факт, что внешне выпущенное российской компанией оружие MP-155 Ultima фактически полностью повторяет дизайн оружие из игры Oceanic.

Ещё одним доказательством стал тот факт, что компания-подрядчик, связанная с Кузиным, подготовила презентацию для Концерна «Калашникова», где напрямую использовала изображение Ward B с наложенными логотипами «Калашникова». Журналисты IGN заявили, что концерн не стал комментировать ситуацию.

Названа одна из причин провала Cyberpunk 2077

Ранее стало известно, что российский спецназ получил первые вертолёты огневой поддержки спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Поставки этой модификации в российскую армию уже начались. Новейшие аппараты могут развивать скорость до 280 километров в час.

Игры,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители