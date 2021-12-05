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1 час назад

Человек-паук и новый остров в трейлере третьей главы Fortnite

Сегодня ночью завершилась вторая глава Fortnite, после которой игру отправили на «профилактику». Схожим образом в своё время подошла к концу и первая глава, причём разработчики обыграли обслуживание проекта довольно забавным способом — мир игры просто засосало в чёрную дыру, после чего Fortnite была недоступна несколько суток.

Человек-паук и новый остров в трейлере третьей главы Fortnite
Фото: СкриншотСкриншот

Сейчас на официальном стриме можно наблюдать потерявшего создание героя, куда-то плывущего на бревне. И чтобы игроки не томились в ожидании перезапуска — им представили два трейлера следующей главы.

В обзорном ролике говорится о том, что остров перевернулся в буквальном смысле, поэтому геймеры смогут изучить ранее недоступные области. Новая глава также включает себя новые предметы, возможность скольжения в бою и кемпинга, позволяющего сохранять предметы между матчами.

Но это не всё. Также игроки смогут изучить новый остров, на котором, помимо всего прочего, разместилась и легендарная редакция The Daily Bugle. А одним из героев первого сезона третьей главы станет Человек-паук, так что всё логично.

Вместе с тем была опубликована и карта — для того, чтобы поскорее открыть новый остров, поклонникам предложено снабжать публикации в соцсетях хештегом #FortniteFlipped.

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