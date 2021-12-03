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56 минут назад

В Steam появилась страница Uncharted: Legacy of Thieves Collection

В Steam открыли страницу сборника Uncharted: Legacy of Thieves Collection — в России его назвали «Uncharted: Наследие воров. Коллекция».

В Steam появилась страница Uncharted: Legacy of Thieves Collection
Фото: СкриншотСкриншот

Никакой новой информации на странице нет — ни даты выхода, ни свежих скриншотов. Опубликованные скрины взяты с версии для PS5, которую показывали на анонсе в сентябре.

Скриншот

Коллекция, куда вошли Uncharted 4: A Thief's End и Uncharted: The Lost Legacy, должна выйти в начале 2022 года на PS5 и ПК. Скорее всего, релиз приурочен к экранизации франшизы с Томом Холландом, Антонио Бандерасом и Марком Уолбергом. В России фильм выпустят 10 февраля. Незадолго до этого на ПК появится God of War.

Игры,Том Холланд,Марк Уолберг,
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