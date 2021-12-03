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3 часа назад

Анонсировано новое дополнение для Titan Quest

Издательство THQ Nordic представило новое дополнение для экшен-RPG Titan Quest. Трейлер опубликован на YouTube.

Анонсировано новое дополнение для Titan Quest
Фото: СкриншотСкриншот

Дополнение под названием Eternal Embers позволит игрокам исследовать мистические царства Дальнего Востока. Во время приключений можно будет встретить более 30 новых типов монстров, а также несколько легендарных существ из азиатской мифологии. Игроки смогут исследовать мир, продвигаясь по сюжетной ветке, разделенной на четыре масштабные главы. Стоимость дополнения на ПК составит $20 (около ₽1 400).

Titan Quest — игра в жанре экшен-RPG, вышедшая в 2006 году. Тайтл доступен на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, а также мобильных устройствах на базе Android и iOS. В 2016-м состоялся релиз обновленного юбилейного издания. Последнее дополнение под названием Atlantis вышло в 2019 году.

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