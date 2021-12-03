Анонсировано новое дополнение для Titan Quest

Дополнение под названием Eternal Embers позволит игрокам исследовать мистические царства Дальнего Востока. Во время приключений можно будет встретить более 30 новых типов монстров, а также несколько легендарных существ из азиатской мифологии. Игроки смогут исследовать мир, продвигаясь по сюжетной ветке, разделенной на четыре масштабные главы. Стоимость дополнения на ПК составит $20 (около ₽1 400).