Как сообщил Брайан Фарго, легендарный продюсер серии Fallout, а ныне глава студии InXile Entertainment, за последние несколько дней Wasteland 3 поставила новый рекорд посещаемости. Фарго не называет точные данные, но, по его словам, количество поклонников и активных игроков Wasteland 3 продолжает расти.
По данным SteamDB пик посещаемости был достигнут более года назад, несмотря на участие в распродажах и выход дополнений. Так что всплеск интереса и приток игроков, очевидно, связаны с консольными версиями Wasteland 3 и доступностью игры в Xbox Game Pass.
В октябре к Wasteland 3 вышло второе крупное дополнение, Cult of the Holy Detonation. Одновременно InXile выпустила полное издание Colorado Collection. А теперь на Xbox Series доступна динамическая тема, посвящённая Wasteland 3: на ней изображён алтарь Священной Детонации.