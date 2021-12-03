Как сообщил Брайан Фарго, легендарный продюсер серии Fallout, а ныне глава студии InXile Entertainment, за последние несколько дней Wasteland 3 поставила новый рекорд посещаемости. Фарго не называет точные данные, но, по его словам, количество поклонников и активных игроков Wasteland 3 продолжает расти.

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По данным SteamDB пик посещаемости был достигнут более года назад, несмотря на участие в распродажах и выход дополнений. Так что всплеск интереса и приток игроков, очевидно, связаны с консольными версиями Wasteland 3 и доступностью игры в Xbox Game Pass.