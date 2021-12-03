В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
1 час назад

Wasteland 3 поставила новый рекорд посещаемости

Как сообщил Брайан Фарго, легендарный продюсер серии Fallout, а ныне глава студии InXile Entertainment, за последние несколько дней Wasteland 3 поставила новый рекорд посещаемости. Фарго не называет точные данные, но, по его словам, количество поклонников и активных игроков Wasteland 3 продолжает расти.

Wasteland 3 поставила новый рекорд посещаемости
Фото: СкриншотСкриншот

По данным SteamDB пик посещаемости был достигнут более года назад, несмотря на участие в распродажах и выход дополнений. Так что всплеск интереса и приток игроков, очевидно, связаны с консольными версиями Wasteland 3 и доступностью игры в Xbox Game Pass.

В октябре к Wasteland 3 вышло второе крупное дополнение, Cult of the Holy Detonation. Одновременно InXile выпустила полное издание Colorado Collection. А теперь на Xbox Series доступна динамическая тема, посвящённая Wasteland 3: на ней изображён алтарь Священной Детонации.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители