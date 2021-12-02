Первая игра Funcom по «Дюне» будет «выживалкой»

Игра Funcom по «Дюне» будет «выживалкой», вдохновлённой Conan Exiles, за которую отвечали те же авторы. Права на вселенную Фрэнка Герберта Funcom получила ещё в 2019 году — тогда было известно, что по франшизе собираются сделать три проекта. Безымянная пока игра и станет тем самым приключением, где путешественникам придётся преодолевать суровые условия, сражаясь за собственную жизнь.
Вероятно, действие развернётся на планете Арракисе с огромными песчаными червями, куда и попадает главный герой «Дюны» Пол Атрейдес. После того, как Tencent совершила крупное вложение в Funcom, последняя обратилась к разработчикам немецкой студии Nukklear, предложив им создавать грядущий проект своими силами. Nukklear ранее работала над Destroy All Humans и Everspace.
Представители двух студий отметили, что грядущая игра станет самым амбициозным проектом с обеих сторон. Даты релиза у неё пока что нет.