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1 час назад

Первая игра Funcom по «Дюне» будет «выживалкой»

Игра Funcom по «Дюне» будет «выживалкой», вдохновлённой Conan Exiles, за которую отвечали те же авторы. Права на вселенную Фрэнка Герберта Funcom получила ещё в 2019 году — тогда было известно, что по франшизе собираются сделать три проекта. Безымянная пока игра и станет тем самым приключением, где путешественникам придётся преодолевать суровые условия, сражаясь за собственную жизнь.

Первая игра Funcom по «Дюне» будет «выживалкой»
Фото: СкриншотСкриншот

Вероятно, действие развернётся на планете Арракисе с огромными песчаными червями, куда и попадает главный герой «Дюны» Пол Атрейдес. После того, как Tencent совершила крупное вложение в Funcom, последняя обратилась к разработчикам немецкой студии Nukklear, предложив им создавать грядущий проект своими силами. Nukklear ранее работала над Destroy All Humans и Everspace.

Представители двух студий отметили, что грядущая игра станет самым амбициозным проектом с обеих сторон. Даты релиза у неё пока что нет.

Игры,Фрэнк Герберт,
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