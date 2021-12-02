Первая игра Funcom по «Дюне» будет «выживалкой»

Игра Funcom по «Дюне» будет «выживалкой», вдохновлённой Conan Exiles, за которую отвечали те же авторы. Права на вселенную Фрэнка Герберта Funcom получила ещё в 2019 году — тогда было известно, что по франшизе собираются сделать три проекта. Безымянная пока игра и станет тем самым приключением, где путешественникам придётся преодолевать суровые условия, сражаясь за собственную жизнь.