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24 минуты назад

NVIDIA анонсировала новую RTX 2060. Она мощнее

Утечки ожидаемо подтвердились и обновлённую GeForce RTX 2060 официально представили. В NVIDIA её называют премиальной версией, поэтому не стоит ожидать низкую стоимость.

NVIDIA анонсировала новую RTX 2060
Фото: «ЧЕМПИОНАТ»«ЧЕМПИОНАТ»

Некоторые параметры устройства мощнее оригинальной модели: тут и 12 ГБ памяти (у обычной только 6 ГБ), и повышенные частоты, и больше CUDA-ядер (2176 против 1920 ядер). Все параметры скорости памяти при этом останутся прежними.

Вместе с ростом параметров увеличится и потребление энергии — оно составит 185 ватт. Это на 25 ватт больше обычной модели на 6 ГБ и на 10 ватт больше, чем у RTX 2060 Super.

Официально цену ещё не называют, но она точно будет выше 30 тысяч рублей.

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