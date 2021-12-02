NVIDIA анонсировала новую RTX 2060

Утечки ожидаемо подтвердились и обновлённую GeForce RTX 2060 официально представили. В NVIDIA её называют премиальной версией, поэтому не стоит ожидать низкую стоимость.

Фото: «ЧЕМПИОНАТ» «ЧЕМПИОНАТ»

Некоторые параметры устройства мощнее оригинальной модели: тут и 12 ГБ памяти (у обычной только 6 ГБ), и повышенные частоты, и больше CUDA-ядер (2176 против 1920 ядер). Все параметры скорости памяти при этом останутся прежними.

Вместе с ростом параметров увеличится и потребление энергии — оно составит 185 ватт. Это на 25 ватт больше обычной модели на 6 ГБ и на 10 ватт больше, чем у RTX 2060 Super.