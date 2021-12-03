Apple перечислила лучшие игры и приложения 2021 года

Apple определила лучшие игры и приложения для iPhone, Mac, iPad, Apple TV, Apple Watch. Всего в список вошли 15 программ.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Лучших приложенийдля продукции Apple оказалось пять.

1. Toca Life: World

Лучшее приложение для iPhone

Бесплатная игра, где можно самостоятельно создавать сюжеты с различными героями в нескольких локациях сразу. Как отмечают представители компании, Toca Life: World позволяет детям самовыражаться.

2. LumaFusion

Лучшее приложение для iPad

Позволяет монтировать видео. Стоит приложение при этом 2790 рублей.

3. Craft

Лучшее приложение для Mac

Благодаря этому сервису работа с различными документами станет проще. В приложении их можно соединять друг с другом, структурировать, создавать.

4. DAZN

Лучшее приложение для Apple TV

Этот сервис позволяет смотреть спортивные трансляции. Причём он также предлагает удобные функции: например, возможность наблюдать за происходящим с двух устройств одновременно, устанавливать напоминания, перематывать трансляцию и пр.

5. Carrot Weather

Лучшее приложение для Apple Watch

Из особенностей - повествование о погоде ведётся в различных стилях. Это может быть строго научный, а может быть и более развязный стиль.

В число лучших игрвошли также пять проектов: League of Legends: Wild Rift (для iPhone), MARVEL Future Revolution (для iPad), Myst (для Mac), Space Marshals 3 (для Apple TV), Fantasian (лучшая аркада).