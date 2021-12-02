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2 часа назад

Фанатский сиквел Dark Souls отложили на месяц

Dark Souls: Nightfall, фанатский сиквел оригинальной Dark Souls, отложили на месяц. Игра выйдет 21 января, то есть незадолго до Elden Ring. Причина банальна — разработчикам потребовалось ещё немного времени на полировку

Фанатский сиквел Dark Souls отложили на месяц
Фото: СкриншотСкриншот

Проект представляет собой масштабную модификацию к Dark Souls: Remastered, в которой геймеров ждут новая история, новая карта мира и глобальная переработка всей боевой системы. Работает Nightfall исключительно в оффлайне — решение обусловлено защитой от возможных банов.

Релизный трейлер авторы опубликовали минувшим летом, а в феврале показали первые 18 минут.

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