Фанатский сиквел Dark Souls отложили на месяц

Dark Souls: Nightfall, фанатский сиквел оригинальной Dark Souls, отложили на месяц. Игра выйдет 21 января, то есть незадолго до Elden Ring. Причина банальна — разработчикам потребовалось ещё немного времени на полировку
Проект представляет собой масштабную модификацию к Dark Souls: Remastered, в которой геймеров ждут новая история, новая карта мира и глобальная переработка всей боевой системы. Работает Nightfall исключительно в оффлайне — решение обусловлено защитой от возможных банов.
Релизный трейлер авторы опубликовали минувшим летом, а в феврале показали первые 18 минут.