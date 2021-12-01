В Fortnite представили мирные локации с мини-играми

Создатели Fortnite представили новый режим «Вечеринки», благодаря которому в игре появились новые мирные локации. По сравнению с Центрами, в «Вечеринках» не будет доступа к другим островам и их нельзя использовать для поиска игр.

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Пространства нацелены на отдых и поиск новых друзей — желающие могут поучаствовать и в местных мини-играх, однако сражаться с другими игроками здесь не разрешают. Уже создано две подобных локации — парк развлечений Walnut World (код острова: 9705-9549-4193) и вечерний зал Late Night Lounge (код острова: 8868-0043-1912).

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Игроки смогут создавать собственные «Вечеринки» — для этого разработчики оставили ряд рекомендаций. К примеру, в этих локациях не должно быть фокуса на битвах или уроне, а ещё их не стоит делать их страшными по духу. Предполагается, что игроки будут самовыражаться через эмоции, граффити и тому подобное.