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4 часа назад

Twitch будет отслеживать пользователей, обходящих блокировки каналов

Стриминговая платформа Twitch сообщила о внедрении нового инструмента, который позволит создателям контента выявлять пользователей, генерирующих новые аккаунты для обхода блокировки. Функция будет называться «Обнаружение подозрительных пользователей» и будет активная на всех каналах по умолчанию.

Twitch будет отслеживать обходящих блокировки пользователей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Функция не будет автоматически запрещать доступ к каналу пользователям: владельцы каналов будут видеть возле ника пользователя пометку и сами смогут решать, что с ним делать.

Пользователи Twitch давно ждут от руководства платформы решительных действий, позволяющих избежать преследований и «рейдов ненависти», когда чат стримера заполняется негативными сообщениями.

Новая функция как раз стала реакцией Twitch на просьбы пользователей. Функция использует технологию машинного обучения, чтобы определять типы поведения и характеристики учетных записей и с помощью этих данных помечать подозрительных пользователей.

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