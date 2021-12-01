Twitch будет отслеживать обходящих блокировки пользователей

Стриминговая платформа Twitch сообщила о внедрении нового инструмента, который позволит создателям контента выявлять пользователей, генерирующих новые аккаунты для обхода блокировки. Функция будет называться «Обнаружение подозрительных пользователей» и будет активная на всех каналах по умолчанию.

Функция не будет автоматически запрещать доступ к каналу пользователям: владельцы каналов будут видеть возле ника пользователя пометку и сами смогут решать, что с ним делать.

Пользователи Twitch давно ждут от руководства платформы решительных действий, позволяющих избежать преследований и «рейдов ненависти», когда чат стримера заполняется негативными сообщениями.