Team Unique продала состав по Dota 2 российскому рэперу

Киберспортивная организация Team Unique продала состав по Dota 2. Информация об этом появилась на официальной странице клуба во «ВКонтакте».

Фото: Соцсети Соцсети

Всех участников ростера Team Unique по Dota 2 на правах трансфера выкупил рэпер Дмитрий IAMMIND Иванов. Коллектив продолжит выступление в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2021/2022 для Восточной Европы под новым тегом. Как отметили представители Team Unique, организация «поставит на паузу» деятельность основного ростера, но продолжит соревноваться в дисциплине составами академии.

О приобретении команды по Dota 2 рэпер IAMMIND рассказал 30 ноября. Первый турнир сезона DPC 2021/2022 проходит с 29 ноября. Коллективы разыгрывают 690 очков DPC, а также $205 тыс. и слоты на будущем мейджоре.