Названа одна из причин провала Cyberpunk 2077

Дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Филипп Вебер (Philipp Weber) заявил, что проблемы игры могли появиться в том числе из-за вариативности геймплея. Об этом он сообщил во время стрима, запись которого есть на Twitch.

Фото: Mike Blake / Reuters Mike Blake / Reuters

Комментируя многочисленные проблемы с игрой, Вебер заявил на стриме одного из разработчиков тайтла Павла Саско (Pawel Sasko), что в игре присутствует нелинейность. В качестве примера он привел миссию, в которой главный герой Ви вместе с Такемурой отправляется к Вакако. Геймер может сесть в машину к Такемуре, пройти квест самостоятельно или вообще дать согласие, но потом отказаться от выполнения миссии.

По словам квест-дизайнера, каждое из этих решений влияет на сюжет игры. Соответственно, разработчикам приходилось прописывать под них отдельные действия NPC, что в итоге занимало время. В этой связи Вебер назвал вариативность геймплея возможной причиной провала Cyberpunk 2077.

Создатель квестов отметил, что нелинейность не так сильно влияет на восприятие игры. По этой причине Вебер предположил, что разработчикам стоило уделить больше внимания работе над другими более важными элементами.