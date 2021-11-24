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Бойцы из Street Fighter появились в Brawlhalla

MMO13
26 минут назад

В файтинге Brawlhalla началось очередное кроссоверное событие. На этот раз новыми играбельными персонажами в этой игре стали Рю, Чунь Ли и Акума из небезызвестной серии Street Fighter от Capcom. Они останутся в игре и после завершения ивента.

Бойцы из Street Fighter появились в Brawlhalla
Фото: MMO13MMO13

Кроме того, появился новый режим «Уличная потасовка» (Street Brawl), добавляющий бои один на один с отображением полосок здоровья, как в Street Fighter. Не обошлось и без новой карты, в основу которой лег замок Судзуку (классическая арена Рю).

«Brawlhalla x Street Fighter — наш первый кроссовер с другим файтингом. До этого у нас были кроссоверы с телешоу, такими как «Время приключений», «Черепашки-ниндзя» и WWE, а также с играми, например, с Rayman, Shovel Knight и Tomb Raider. Объединение двух игр-файтингов выглядит логично, а из-за упомянутых различий в стиле работать над кроссовером было особенно интересно. Проект позволил создать связь между классическими 2D-файтингами и файтингами-платформерами. И это здорово!» — заявил Джош Кеннет, международный менеджер продукта из Blue Mammoth Games.

Обновление также добавило эффект нокаута в стиле Street Fighter, эмоцию на основе победной позы Акумы Satsui no Hado, аватар с Зангиевым и другое.

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