Бойцы из Street Fighter появились в Brawlhalla

«Brawlhalla x Street Fighter — наш первый кроссовер с другим файтингом. До этого у нас были кроссоверы с телешоу, такими как «Время приключений», «Черепашки-ниндзя» и WWE, а также с играми, например, с Rayman, Shovel Knight и Tomb Raider. Объединение двух игр-файтингов выглядит логично, а из-за упомянутых различий в стиле работать над кроссовером было особенно интересно. Проект позволил создать связь между классическими 2D-файтингами и файтингами-платформерами. И это здорово!» — заявил Джош Кеннет, международный менеджер продукта из Blue Mammoth Games.