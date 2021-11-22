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К Warhammer 40,000: Gladius выпустили дополнение Adeptus Mechanicus

Игромания.ру
4 часа назад

Издательство Slitherine и студия Proxy объявили о выходе очередного, девятого по счёту, дополнения к пошаговой 4Х-стратегии Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War. Расширение Adeptus Mechanicus уже доступно в Steam, Epic Games Store, GOG и магазине Slitherine.

К Warhammer 40,000: Gladius выпустили дополнение Adeptus Mechanicus
Фото: СкриншотСкриншот

Игрокам предстоит отправиться на покорение заброшенной планеты Гладиус Прайм с новой фракцией Адептус Механикус. Это целая империя со своими планами, собственным богом Омниссия и фанатичным рвением к открытию новых технологий и знаний.В ходе игры подданные фракции смогут усиливать боевые качества юнитов с помощью гимнов.

Игроки смогут размещать больше зданий на одну клетку, захватывать вражеских роботов и повышать производительность зданий за счёт бонуса к смежности. Но при этом стоимость исследований для Адептус Механикус увеличена, ведь её способность к инновациям утрачена.

До 29 ноября Warhammer 40,000: Gladius — Adeptus Mechanicus продаётся со скидкой. В Steam дополнение стоит 324 рубля.

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