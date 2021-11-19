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Авторы Transport Inc анонсировали Delivery Inc

Игромания.ру
1 час назад

Студия Digifox, известная по стратегическому симулятору Transport Inc, анонсировали свой новый проект. И он вновь связан с транспортом: в Delivery Inc нам предстоит возглавить стартап, посвящённый самым разным видам перевозок.

Авторы Transport Inc анонсировали Delivery Inc
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Нам предстоит доставлять на место назначения посылки, пассажиров и еду, а для этого покупать машины, нанимать водителей и планировать маршруты. При этом придётся следить за репутацией компании и иметь дело с различными случайными событиями, вплоть до полицейского преследования.

В будущей игре явно просматриваются черты 911 Operator и 112 Operator, и точно так же мы сможем открыть свою службу доставки в любом реальном городе. Это не случайно: Games Operators выступает издателем Delivery Inc. О сроках релиза пока что ничего не сообщается.

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