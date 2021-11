Выпуск обновленной трилогии игр GTA оказался провалом

На сайте Metacritic появились первые пользовательские оценки видеоигры Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Версия для PC получила 0,9 баллов из 10. В ремастер вошли обновленные версии культовых игр GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas, выпущенных компанией Rockstar Games около 20 лет назад. Игра вышла 11 ноября и стоит около $60. Версии игр для PS4 и Xbox One получили 0,5 и 0,7 баллов из 10 соответственно. Создатели обновленной трилогии обещали игрокам улучшенную графику, однако практически сразу же пользователи обратили внимание, что раньше было лучше. Среди особенно комичных проблем они отметили странные ногти протагониста Vice City Томми Версетти, непропорциональные и недоработанные модели персонажей во всех трех играх, деформированные лица, пустой взгляд. Кроме того, некоторые пользователи Twitter обратили внимание на отсутствие тумана в San Andreas, из-за чего можно увидеть гору Чилиад прямиком с Гроув-стрит — согласно игровой географии, расстояние от одной локации до другой составляет несколько десятков миль. Ругаются игроки и на плохо реализованный дождь, который выглядит по их мнению крайне неестественно. 12 ноября Rockstar закрыла доступ к GTA: The Trilogy — Definitive Edition — менее чем через сутки после выхода игры на PC. На 15 часов был отключен официальный лаунчер компании, из-за чего игроки не могли запустить и другие игры. Купить или поиграть в ремастер игроки не могли — разработчики объяснили это необходимостью "удалить некоторые файлы, случайно включенные в новые версии игр". По мнению ряда пользователей, в новых версиях GTA оставались музыкальные композиции, права на использование которых у Rockstar истекли. Кроме того, они предположили, что в ремастере оказались файлы с исходным кодом и записями создателей оригинальных версий GTA, которые компания хочет сохранить в секрете. При этом уже через пару часов после официального начала продаж The Trilogy все три ремастера оказались украдены пиратами и выложены в открытый доступ. All you had to do was follow the damn train, CJ Даже на новой консоли PS5 ремастер GTA имеет проблемы с частотой обновления кадров. У GTA III в режиме производительности есть "плавные 60 FPS", но во время экшн-сцен этот показатель падает до 35 FPS и ниже. В Vice City пешеходы все так же появляются за несколько метров до игрока, как и в оригинальной версии 2002 года. В обновленной San Andreas при большом количестве спецэффектов FPS падает до 40 единиц, а также стал хуже звук. Иногда у модели CJ — протагониста игры — не срабатывают анимации. "Мы решили оставить GTA нетронутыми" Пострадал и пользующийся заслуженной любовью игроков саундтрек к GTA — из версий Vice City и San Andreas разработчики вырезали множество знаковых композиций. Среди них — песни Майкла Джексона Billy Jean и Wanna Be Startin' Somethin', песня группы The Buggles — Video Killed The Radio Star и Quiet Riot — Cum On Feel The Noise. На радиостанциях GTA: SA теперь нельзя услышать песни Джорджа Клинтона, N.W.A., Тома Петти, Джеймса Брауна, Бобби Бёрда и Тупака Шакура. Полный список исключенных композиций опубликовал журнал PC Gamer, ссылающийся на заявление Rockstar. "Собираясь переделать старую игру, вы оказываетесь на распутье. Можно попытаться перестроить их и улучшить, при этом переписав код и добавив новую физику. Можно признать, что воспроизвести секретный ингридиент классики невозможно, и игру нужно выпускать такой же, какой она была тогда. Поэтому первым делом, начав создавать ремастеры GTA, мы решили оставить их нетронутыми", - заявил также изданию The Gamer продюсер ремастера GTA Рича Росадо.