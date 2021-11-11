В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 71.20EUR 81.66
Войти в почту

Опубликованы первые оценки Battlefield 2042 — критики довольны шутером

CyberSport.ru
22 минуты назад

На сайте Metacritic опубликовали первые оценки Battlefield 2042. Версия для ПК получила 81 балл из 100. Журналисты хвалят систему разрушений и обновленных специалистов, а также дизайн карт и возможность экспериментировать.

Опубликованы первые оценки Battlefield 2042
Фото: СкриншотСкриншот

Представители игровых СМИ отмечают, что отказ от одиночного контента позволил разработчикам сосредоточиться на мультиплеере, что положительно сказалось на игре. По словам журналистов, игра имеет узнаваемый геймплей и при этом выполняет все обещания разработчиков, предлагая как множество различных режимов, так и огромные карты для десятков игроков.

Релиз Battlefield 2042 запланирован на 19 ноября. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. Ранее разработчики выпустили редактор режима Portal, который стал доступен в браузере. Сыграть в нем можно будет после релиза шутера.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители