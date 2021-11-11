Опубликованы первые оценки Battlefield 2042

На сайте Metacritic опубликовали первые оценки Battlefield 2042. Версия для ПК получила 81 балл из 100. Журналисты хвалят систему разрушений и обновленных специалистов, а также дизайн карт и возможность экспериментировать.
Представители игровых СМИ отмечают, что отказ от одиночного контента позволил разработчикам сосредоточиться на мультиплеере, что положительно сказалось на игре. По словам журналистов, игра имеет узнаваемый геймплей и при этом выполняет все обещания разработчиков, предлагая как множество различных режимов, так и огромные карты для десятков игроков.
Релиз Battlefield 2042 запланирован на 19 ноября. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. Ранее разработчики выпустили редактор режима Portal, который стал доступен в браузере. Сыграть в нем можно будет после релиза шутера.