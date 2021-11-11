Опубликованы первые оценки Battlefield 2042

На сайте Metacritic опубликовали первые оценки Battlefield 2042. Версия для ПК получила 81 балл из 100. Журналисты хвалят систему разрушений и обновленных специалистов, а также дизайн карт и возможность экспериментировать.

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Представители игровых СМИ отмечают, что отказ от одиночного контента позволил разработчикам сосредоточиться на мультиплеере, что положительно сказалось на игре. По словам журналистов, игра имеет узнаваемый геймплей и при этом выполняет все обещания разработчиков, предлагая как множество различных режимов, так и огромные карты для десятков игроков.