Головин поздравил NAVI с победой на ЧМ по Counter Strike

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин поздравил российско-украинскую команду Natus Vincere (NAVI) с победой на чемпионате мира 2021 года по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).

«Смотрел финал Major. Команда NAVI была на голову сильнее французов. Поздравляю ребят с победой», — цитирует Головина Metaratings.

По мнению 25-летнего хавбека, вторая победа NAVI на крупном международном турнире даст мощный толчок в развитии киберспорта в России.

NAVI в финале победила G2 Esports со счётом 2:0. Natus Vincere заработала за победу $1 млн.

В состав NAVI входят Александр Костылев (Украина), Денис Шарипов (Россия), Кирилл Михайлов (Россия), Илья Залуцкий (Россия), Валерий Ваховский (Украина).