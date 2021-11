Cyberpunk 2077 стал экспонатом Музея фейлов

При этом кроме Cyberpunk 2077 для Xbox One на одной полке также разместили другую видеоигру - No Man's Sky для PS4. У обеих есть общий элемент - неудачный дебют. В случае с продуктом CD Projekt RED возмущение игроков вызвало его плохое техническое состояние на консолях предыдущего поколения (PS4 и Xbox One).