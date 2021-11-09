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PUBG: NEW STATE предложит реалистичные бои и кастомизацию оружия

MMO13
2 часа назад

Разработчики «Королевской битвы» PUBG: NEW STATE продолжают делиться подробностями об игре в преддверие релиза. Новые ролики, опубликованные на официальной YouTube-канале, демонстрируют особенности боевой системы и кастомизацию оружия.

PUBG: NEW STATE предложит реалистичные бои и кастомизацию оружия
Фото: СкриншотСкриншот

В PUBG: NEW STATE нам обещают функции, делающие бои более реалистичными. При стрельбе в дыму помощь при прицеливании отключается и попадания в цель больше не отображаются. Некоторые объекты, такие как тканевые, можно прострелить. Двери частично разрушаются, а многие конструкции обладают реалистичной физикой.

Кроме того, игроки смогут кастомизировать оружие, добавляя им новые особенности. Причем у каждой настройки есть свои плюсы и минусы, и модернизированное орудие нельзя вернуть в исходное состояние. К примеру, при уменьшении горизонтальной отдачи Mini-14 увеличивается вертикальная отдача, а при кастомизации М416 уменьшается разброс пуль, но увеличивается горизонтальная отдача.

Релиз PUBG: NEW STATE состоится 11 ноября 2021 года на iOS и Android.

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