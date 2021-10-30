Персонаж из аниме по DOTA 2 добавлен в игру

Разработчики многопользовательской MOBA DOTA 2 объявили о выходе обновления 7.30e с новой героиней Марси и многочисленными изменениями, а также сокровищницей Treasure of the Wordless Trek.
Марси — это боец ближнего боя, сражающийся при помощи кулаков и магии, называемой внутренней силой. Персонаж обладает необычными способностями:
Dispose — бросок врага через себя и его последующее оглушение.Rebound — быстрое сближение с целью, после чего следует отскок от неё на небольшое расстояние. В области приземления наносится урон и накладывается замедление.Sidekick — на определенное время дается вампиризм и дополнительный урон вам и еще одному выбранному союзнику.Unleash — ультимативная способность, которая позволяет Марси совершить несколько быстрых ударов. В конце комбинации совершается пульсация, которая бьет по врагам и замедляет их.
Что касается других нововведений, то это стандартные правки баланса, усиливающие одних героев и ослабляющие других. Кроме того, часть предметов подорожала или упала в стоимости, изменились их характеристики.