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Персонаж из аниме по DOTA 2 добавлен в игру

MMO13
1 час назад

Разработчики многопользовательской MOBA DOTA 2 объявили о выходе обновления 7.30e с новой героиней Марси и многочисленными изменениями, а также сокровищницей Treasure of the Wordless Trek.

Персонаж из аниме по DOTA 2 добавлен в игру
Фото: DOTA 2DOTA 2

Марси — это боец ближнего боя, сражающийся при помощи кулаков и магии, называемой внутренней силой. Персонаж обладает необычными способностями:

Dispose — бросок врага через себя и его последующее оглушение.Rebound — быстрое сближение с целью, после чего следует отскок от неё на небольшое расстояние. В области приземления наносится урон и накладывается замедление.Sidekick — на определенное время дается вампиризм и дополнительный урон вам и еще одному выбранному союзнику.Unleash — ультимативная способность, которая позволяет Марси совершить несколько быстрых ударов. В конце комбинации совершается пульсация, которая бьет по врагам и замедляет их.

Что касается других нововведений, то это стандартные правки баланса, усиливающие одних героев и ослабляющие других. Кроме того, часть предметов подорожала или упала в стоимости, изменились их характеристики.

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