Как проблемы беты Call of Duty: Vanguard решат к релизу

Авторы Call of Duty: Vanguard рассказали об изменениях, которые внесли после бета-тестирований игры в августе и сентябре. По словам Sledgehammer Games, тесты проводились как раз для того, чтобы к релизу игровой процесс стал «плавнее и стабильнее».

Фото: «ЧЕМПИОНАТ» «ЧЕМПИОНАТ»

Разработчики рассказали о главных изменениях: скорость анимации подъёма и смены оружия была уменьшена. Также добавили несколько перков для передвижения, включая классический «Ниндзя» — с ним игроки будут передвигаться очень тихо.

Sledgehammer Games увеличила базовую громкость звуков персонажей, чтобы в «Ниндзе» был смысл. Помимо этого, улучшили производительность и исправили серьёзные ошибки.

Изменения коснулись и других элементов. Например, точки возрождения немного подкорректировали, чтобы уменьшить количество ситуаций с моментальными смертями после респауна. Помимо этого, разработчики увеличили урон дробовиков и уменьшили эффективную дальность стрельбы у пистолетов и винтовок.