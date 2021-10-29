В FIFA 22 введут новое событие

EA Sports анонсировала новое событие в FIFA 22 Ultimate Team. Оно называется «Нарушители», и первые карточки появятся уже сегодня, 29 октября.

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Судя по тизеру, одним из «нарушителей» станет англичанин из «Ливерпуля», австриец и неизвестный игрок правого фланга атаки. Это лишь часть первой команды, обычно она состоит примерно из 10 футболистов. Ивент приурочен к Хэллоуину и представляет собой доступ к усиленным карточкам некоторых игроков. В особенности медленных — они становятся гораздо быстрее, но теряют часть основного атрибута.

Игроки будут доступны в наборах ограниченное количество времени, после этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке. По традиции, отдельного футболиста можно будет получить, выполнив определённые задания, которые станут доступны позже.