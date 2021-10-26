Вышел обзорный трейлер кампании Halo Infinite

Студия 343 Industries представила новый трейлер шутера Halo Infinite с демонстрацией игрового процесса сюжетной кампании. Ролик был опубликован на YouTube.

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Ранее сообщалось, что студии 343 Industries пришлось перенести релиз двух режимов Halo Infinite на более поздний срок. Изначально планировалось, что Forge с редактированием уровней и кооперативное прохождение кампании будут доступны пользователям в релизной версии игры.

Однако планы пришлось изменить, чтобы шутер успел выйти до конца 2021 года. По словам разработчиков, кооператив добавят в течение трёх месяцев после выхода тайтла, а режим Forge — в течение полугода.