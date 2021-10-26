Вышел обзорный трейлер кампании Halo Infinite

Студия 343 Industries представила новый трейлер шутера Halo Infinite с демонстрацией игрового процесса сюжетной кампании. Ролик был опубликован на YouTube.
Ранее сообщалось, что студии 343 Industries пришлось перенести релиз двух режимов Halo Infinite на более поздний срок. Изначально планировалось, что Forge с редактированием уровней и кооперативное прохождение кампании будут доступны пользователям в релизной версии игры.
Однако планы пришлось изменить, чтобы шутер успел выйти до конца 2021 года. По словам разработчиков, кооператив добавят в течение трёх месяцев после выхода тайтла, а режим Forge — в течение полугода.
Релиз Halo Infinite запланирован на 8 декабря. Игра выйдет на ПК, Xbox One и Series S/X.