В шутере Escape from Tarkov появились дейлики

Последнее обновление для хардкорного шутера от первого лица Escape from Tarkov добавило так называемые оперативные задачи. Это ежедневные задания, на выполнение которых отводится определенное время — или, проще говоря, дейлики. Такие квесты будут обозначены особой иконкой с часами, и если вы не успеете их завершить, то они будут считаться проваленными, а на их месте появятся новые.

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Оперативные задачи становятся доступными с пятого уровня. Как и в случае с обычными заданиями, после выполнения необходимо вернуться к торговцу. В качестве награды можно получить опыт, деньги и различные предметы.