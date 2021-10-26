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В шутере Escape from Tarkov появились дейлики

MMO13иещё 1
1 час назад

Последнее обновление для хардкорного шутера от первого лица Escape from Tarkov добавило так называемые оперативные задачи. Это ежедневные задания, на выполнение которых отводится определенное время — или, проще говоря, дейлики. Такие квесты будут обозначены особой иконкой с часами, и если вы не успеете их завершить, то они будут считаться проваленными, а на их месте появятся новые.

В шутере Escape from Tarkov появились дейлики
Фото: СкриншотСкриншот

Оперативные задачи становятся доступными с пятого уровня. Как и в случае с обычными заданиями, после выполнения необходимо вернуться к торговцу. В качестве награды можно получить опыт, деньги и различные предметы.

Цели оперативных задач могут быть разными, благодаря большому числу дополнительных условий и их сочетаний, а их сложность растет с увеличением уровня. Сейчас задания требуют от игроков устранять бойцов ЧВК и Диких, найти определенные предметы или выжить на локациях. В будущих обновлениях список обещают значительно расширить.

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