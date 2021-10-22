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Чемпионы мира по Dota 2 Team Spirit откроют в Москве тренировочную базу

ТАСС
54 минуты назад

Российская киберспортивная команда Team Spirit, победившая в чемпионате мира по игре Dota 2 (The International), арендовала офис в Центральном административном округе Москвы, сообщает в пятницу пресс-служба брокера сделки - агентства Point Estate.

Team Spirit откроют в Москве тренировочную базу
Фото: InstagramInstagram

"Компания займет 824 кв. м на четырех этажах бизнес-центра "Сибирский" в Сибирском проезде, 2", - говорится в сообщении.

В помещении после ремонта разместится креативное пространство и тренировочная база подготовки к крупным турнирам. Срок аренды составит семь лет, сделка была заключена до поездки Team Spirit на чемпионат мира.

Как пояснили ТАСС в Point Estate, команда предъявила несколько требований к объекту. В частности, полностью автономный, обособленный блок с возможностью круглосуточного доступа в помещение. Также помещение позволяет с нуля создать креативное пространство под нужды арендатора, пояснил брокер сделки.

Ожидается, что Team Spirit переедет в новое помещение в начале 2022 года.

Киберспортивная команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по Dota 2 (The International), который проходил в Румынии с 7 по 17 октября. За победу игроки заработали $18,2 млн.

ИТАР-ТАСС,
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