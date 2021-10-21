Сбер назвал 7 лучших технологических стартапов школьников и студентов

В Москве состоялся Демо-день акселерационных программ по развитию предпринимательских талантов для школьников — SberZ и студентов, аспирантов и научных сотрудников — SberStudent (реализуется в сотрудничестве со Стэнфордским центром профессионального развития), на котором выступило 20 стартап-команд. Экспертное жюри, в состав которого вошли председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, генеральный директор Visa Михаил Бернер, генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, сооснователь клуба венчурных инвесторов Angelsdeck Сергей Дашков, а также ректор МИСиС Алевтина Черникова, ректор НИУ ИТМО Владимир Васильев и ректор Южного федерального университета (ЮФУ) Инна Шевченко, выбрали 7 команд-победителей. 1 место заняло приложение для эффективного управления домашней аптечкой "Домаптека", 2 место получили наушники для слабослышащих людей Hay-Bay, 3 место досталось Smart Board (производство умных, ярких лонгбордов для любителей уличного катания), 4 место завоевала платформа на основе GPT-сетей для автоматического написания программного кода CometRain, 5 место заняла автоматизированная система хранения и отслеживания судебных дел Legal Help, 6 место отдали онлайн-сервису для дистанционного обучения работников опасного производства Virsen, а 7 место получил сервис поминутной оплаты фитнеса QFit. "Новое поколение мыслит нешаблонно, оно питает неподдельный интерес к созиданию нового. Я уверен, что в ближайшем будущем молодые предприниматели смогут изменить жизнь миллионов людей к лучшему, используя современные технологии. Конечно, при поддержке чуть более взрослых игроков, например, таких как Сбер, которому 12 ноября исполнится 180 лет. На участие в школьном акселераторе в эту волну зарегистрировалось 14,5 тысячи школьников из 85 регионов, в студенческом – 11,5 тысячи, также со всей страны. Это свидетельствует о живом интересе молодежи к предпринимательству в России", - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. Победители разделили призовой фонд, который можно потратить на приобретение техники для дальнейшей работы над своими стартапами. Также три команды студентов получили гранты от Moscow Seed Fund. Школьные команды смогут рассчитывать на преференции при поступлении в вузы. "Стэнфордский центр профессионального развития рад сотрудничать со Сбером и сопровождать тысячи местных студентов на пути, где они развивают свои предпринимательские навыки, проверяют и совершенствуют свои идеи. Мы надеемся, что для всех сегодняшних участников программа станет началом большого "путешествия" в предпринимательство. Желаю всем им удачи!", - рассказал управляющий директор Стэнфордского центра профессионального развития Рони Шило. Презентации стартапов проходили в формате технологического XR-шоу (виртуальный мир). Это первый подобный опыт использования XR-изображения в онлайн-трансляции на территории России. Специальным гостем мероприятия стал сооснователь Apple Computer Inc. Стив Возняк, который рассказал участникам о глобальных технологических трендах и о том, что помогло ему достичь успехов в бизнесе.