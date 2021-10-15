Финальные боссы Dark Souls 3 и Bloodborne схлестнулись в бою

Разработчики мода «Call of the Abyss» показали схватку Рыцаря-раба Гаэля и Сироты Косы — финальных боссов из дополнений для Dark Souls 3 и Bloodborne.

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Бой стал возможен благодаря портированию ассетов, ИИ и анимаций из PS4-эксклюзива Bloodborne в ПК-версию Dark Souls 3.

Call of the Abyss — фанатский мод для Dark Souls 3, полностью меняющий оригинальную игру. Разработчики соединили боевые системы двух последних проектов SoulsBorne, добавили более 200 видов оружия и 40 элементов брони из других частей серии.