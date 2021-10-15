В GTA 6 будет разрушаемый мир

Пока Rockstar занята разработкой ремастера трилогии GTA, геймеры продолжают искать хоть какие-то намеки на существование шестой части. Некоторые фанаты даже продумывали план по штурму офиса студии, чтобы увидеть концепт-арты неанонсированного проекта. Подразделение Rockstar в Новой Англии объявило, что ищет специалиста, который будет работать над разрушаемостью мира в новом тайтле. Предположительно, неанонсированной игрой должна стать GTA 6, ранее команда авторов помогала в создании GTA 4 и GTA 5. Источник фото: gamebrott.com В описании вакансии еще говорится о работе над погодой. Rockstar хочет добиться реалистичных эффектов после дождя. В частности, капли дождя должны будут стекать по стенам зданий. Заглавное фото: gameplayerr.com