Создатели Genshin Impact анонсировали свою новую игру

Авторы Genshin Impact из студии MiHoYo анонсировали новую игру — Honkai: Star Rail. Подать заявку на участие в закрытой бете можно здесь.

Фото: Скриншот Скриншот

В тизере показан полетевший к звёздам футуристический поезд. Возможно, Star Rail будет ещё одной RPG с гатя-механиками, но прямо сейчас никаких деталей об игре нет.

Honkai — серия мобильных игр китайской студии MiHoYo. В предыдущих частях игроку предстояло возглавить группу Валькирий в битве с Хонкаями — мистическими существами, которые «уничтожают всё живое вокруг себя». В Honkai 3 также были гатя-механики, как и в Genshin Impact, позволяющие игрокам выбивать персонажей и предметы из платных лутбоксов.

May This Journey Lead Us Starward



First closed beta sign-up event will start on October 8. Stay tuned, Trailblazers!#HonkaiStarRail pic.twitter.com/LCzpEQFll4— Honkai: Star Rail (@honkaistarrail) October 5, 2021