Virtus.pro проиграла первый матч на The International 10

Киберспортсмены из VP уступили T1 в первом матче второго игрового дня на The International 10. Коллектив из СНГ без шансов проиграл обе карты — команда из Юго-Восточной Азии выглядела на голову сильнее своего соперника.
Virtus.pro испытали проблемы с драфтами — заготовки, которые работали в первый день, не помогли им выиграть во второй. Керри Dawnbreaker не оправдал ожидания на первой карте, а на второй плохо реализовалась трипла снизу.
Это первое поражение «медведей» на турнире, до этого они сыграли вничью с OG. Теперь у российской команды 5 побед и 3 поражения — она занимает 4 место. Следующую игру VP сыграют 8 октября в 17:00 против Invictus Gaming.