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Virtus.pro проиграла первый матч на The International 10

Cq.ru
34 минуты назад

Киберспортсмены из VP уступили T1 в первом матче второго игрового дня на The International 10. Коллектив из СНГ без шансов проиграл обе карты — команда из Юго-Восточной Азии выглядела на голову сильнее своего соперника.

Virtus.pro проиграла первый матч на The International 10
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Virtus.pro испытали проблемы с драфтами — заготовки, которые работали в первый день, не помогли им выиграть во второй. Керри Dawnbreaker не оправдал ожидания на первой карте, а на второй плохо реализовалась трипла снизу.

Это первое поражение «медведей» на турнире, до этого они сыграли вничью с OG. Теперь у российской команды 5 побед и 3 поражения — она занимает 4 место. Следующую игру VP сыграют 8 октября в 17:00 против Invictus Gaming.

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