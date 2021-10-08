Сбер открыл регистрацию на турнир SmartMarket Cup HTML5 Games с призовым фондом 1,5 млн рублей

Стартовала регистрация на SmartMarket Cup HTML5 Games — первый турнир Сбера по созданию и портированию HTML5-игр. В рамках соревнования с призовым фондом 1,5 млн рублей независимые разработчики и студии смогут портировать новые или уже существующие игры на платформу SmartMarket.

Для участия нужно зарегистрироваться на главной странице турнира и платформе SmartMarket Studio, которая позволяет создавать, запускать и монетизировать смартапы — приложения для виртуальных ассистентов, доступных на умных устройствах Sber, а также в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют.

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После регистрации все HTML5-игры, созданные и портированные до 26 ноября, прошедшие модерацию на соблюдение законодательных, этических, технических, репутационных и других требований и опубликованные на SmartMarket до 30 ноября, автоматически примут участие в турнире. Ограничений по тематике и способу управления играми нет: это может быть голос, пульт, касания и даже виртуальный геймпад.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшая игра» и «Активный разработчик». В первой категории критериями станут увлекательный игровой процесс, графика и отсутствие багов; дополнительный балл принесёт возможность голосового управления. Во второй номинации победит участник, который портирует на платформу больше всего игр с разными темами, дизайном и сюжетом. Победитель в каждой категории получит 350 тысяч рублей, серебряный призёр — 250 тысяч рублей, бронзовый — 150 тысяч рублей.

В жюри вошли руководители подразделений экосистемы Сбера: SberDevices, SberGames, Championat.com. Итоги турнира будут объявлены после 17 декабря.

Количество разработанных на платформе SmartMarket приложений всего за год превысило 800. Для нас это не стало сюрпризом, ведь виртуальные ассистенты дают разработчикам доступ к 100-миллионной аудитории экосистемы Сбера, а это уникальное конкурентное преимущество. Чтобы стимулировать развитие игрового направления, мы запустили наш первый турнир по созданию и портированию HTML5-игр. Уверен, что широкий спектр игровых решений, доступных для участия в конкурсе, и хороший призовой фонд привлекут лучших разработчиков и приведут к появлению новых классных игр, которые понравятся пользователям Сбера, Джой и Афины

Давид Рафаловский

Исполнительный вице-президент Сбербанка, CTO Сбера, руководитель блока «Технологии»