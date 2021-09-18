Подросток попал в больницу из-за пристрастия к Fortnite

В Испании 15-летний подросток провел в больнице два месяца из-за серьезной зависимости от видеоигры Fortnite, сообщает Onda Сero.

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Отмечается, что это первый в мире клинический случай госпитализации несовершеннолетнего из-за зависимости от видеоигр. Подросток был госпитализирован с симптомами, которые включали тягу к изоляции, отказ от социальных взаимодействий, отказ от сна и заботы о здоровье — в частности, он пропускал прием лекарств, прописанных врачами.

Врачи отметили, что пристрастие усилилось после потери члена семьи, поскольку мальчик не смог пережить смерть, и его тревога усиливалась.