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Подросток попал в больницу из-за пристрастия к игре Fortnite

Газета.Ru
35 минут назад

В Испании 15-летний подросток провел в больнице два месяца из-за серьезной зависимости от видеоигры Fortnite, сообщает Onda Сero.

Подросток попал в больницу из-за пристрастия к Fortnite
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что это первый в мире клинический случай госпитализации несовершеннолетнего из-за зависимости от видеоигр. Подросток был госпитализирован с симптомами, которые включали тягу к изоляции, отказ от социальных взаимодействий, отказ от сна и заботы о здоровье — в частности, он пропускал прием лекарств, прописанных врачами.

Врачи отметили, что пристрастие усилилось после потери члена семьи, поскольку мальчик не смог пережить смерть, и его тревога усиливалась.

Во время лечения врачи строго контролировали время, проведенное подростком за гаджетами, которые ему выдавали для общения. С мальчиком и его семьей работали психологи на основе когнитивно-поведенческого подхода. По словам экспертов, это помогло ему «оценить последствия, которые использование видеоигры имело в его повседневной жизни », это позволило ему полноценно пережить горе по поводу смерти родственника и увидеть, как использование игры превратилось в механизм избегания переживаний.

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