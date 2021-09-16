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PlayStation 5 получила новую функцию

Lenta.ru
3 часа назад

Консоль нового поколения от Sony получила крупное обновление с новыми функциями. Об этом сообщается на сайте компании.

PlayStation 5 получила новую функцию
Фото:  Kerde Severin / Unsplash Kerde Severin / Unsplash

Сентябрьское обновление для PlayStation 5 выпускается глобально, оно доступно для загрузки на приставки с 15 сентября. Одной из главных опций оказалась возможность расширения встроенной памяти устройства с помощью слота M.2 SSD. Внешнюю память можно будет использовать для загрузки игр для PS5 и PS4. Накопитель должен соответствовать требованиям приставки.

Очередной особенностью является поддержка трехмерного звука на встроенных динамиках телевизоров. По словам специалистов Sony, данная функция позволяет слышать звуковую дорожку из тайтлов так же, как и в совместимых фирменных гарнитурах. Кроме того, инженеры Sony обновили сервис PS Remote Play для удаленного запуска и трансляции контента с приставки. Апдейт позволяет данной опции работать и через мобильный интернет.

Также с обновлением Sony разрешила пользователям менять местами элементы центра управления PS5 и улучшила игровой раздел Game Base. С апдейтом появился четвертый тип встроенных наград для геймперов под названием «Лидер». Кроме того, приставка будет автоматически записывать ролики с прохождением «важных моментов» из игр.

О возможности расширения встроенной памяти PS5 стало известно во время анонса приставки в 2020 году. В июле Sony разрешила использовать сторонние SSD-накопители участниками программы бета-тестирования.

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