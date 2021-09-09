Блокировки VPN-сервисов ударили по любителям World of Tanks

В начале сентября Роскомнадзор (РКН) заблокировал шесть VPN-сервисов. Регулятор позаботился, чтобы блокировка не помешала работе банков, но со сбоями столкнулись другие компании. О проблемах с подключением сообщили игровые платформы, стриминговые сервисы и другие ресурсы. Роскомнадзор считает, что проблемы не связаны с блокировкой VPN-сервисов.

Фото: World of Tanks World of Tanks

Создатели игры World of Tanks заявили, что многие игроки не могут авторизоваться на серверах. У других подключение пропадает во время игры. Сбои коснулись как крупных провайдеров, так и небольших местных. Компания объяснила, что в процессе блокировки VPN Роскомнадзор затронул UDP-порты — элемент сетевых протоколов в интернете. Это и вызвало проблемы.

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Как выяснил «Коммерсант», сложности с доступом появились также у сайта объявлений «Авито», торрент-клиента BitTorrent, игры World of WarShips , спортивной платформы FlashScore и стримингового сервиса Twitch. На проблемы жалуются пользователи мобильного интернета и некоторых проводных провайдеров.

Роскомнадзор отрицает, что проблемы с подключением начались из-за его действий.

«При реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались», — подчеркнули в ведомстве.

Неофициальные источники «Коммерсанта» из «большой четвёрки» мобильных операторов (МТС, «Мегафон», «Билайн», Tele2) рассказали, что компании протестировали своё оборудование. Они выяснили, что причиной сбоев стала работа технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые Роскомнадзор установил на сетях по закону о «суверенном Рунете».

Летом 2021 года Роскомнадзор ограничил работу VyprVPN и Opera VPN. После этого россиян предупредили о новой волне банов VPN-сервисов и призвали готовиться к подорожанию услуг обхода блокировок.

В конце августа ведомство связалось с банками и попросило сообщить, пользуются ли они сервисами Thunder, Redshield, Psiphon, Tunnelbear или «иными аналогичными». Также банки попросили указать, какими VPN-сервисами пользуются организации и зачем, а также указать IP-адреса, которые открываются через VPN.