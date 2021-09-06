Дефицит консолей продлится несколько лет

Дефицит консолей сохранится как минимум до 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Unsplash Unsplash

По словам топ-менеджера Toshiba Такеши Камебучи (Takeshi Kamebuchi), некоторые закупающие полупроводники клиенты компании не будут обслужены в полном объеме до 2023 года. «Предложение по микросхемам на рынке будет оставаться очень ограниченным по крайней мере до сентября следующего года», — предсказал сохранение дефицита представитель японской корпорации.

В числе компаний, которые больше всего пострадают от дефицита, аналитики Bloomberg назвали производителей игровых приставок. В частности, Sony все еще намерена продать 14,8 миллионов единиц PlayStation 5 до конца года, однако темпы производства девайса уступают таковым у PlayStation 4 за аналогичный период времени. В этой связи можно полагать, что нехватка консолей продлится еще несколько лет.

Чтобы компенсировать высокий спрос на консоли нового поколения, Nintendo намерена произвести и продать более 25,5 миллионов своих приставок Switch. Однако спрос такой большой, что руководитель Nintendo Шунтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) ранее заявил, что его компания не успевает производить и поставлять консоли на рынок.

В разговоре с журналистами Такеши Камебучи заявил, что для увеличения мощностей своих заводов Toshiba намерена инвестировать 60 миллиардов долларов в производство полупроводников в течение трех лет. В компании уверены, что им удастся занять все производственные линии на годы.