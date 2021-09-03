В Fortnite появились предметы из «Шан-Чи и легенда десяти колец»

В «королевской битве» Fortnite стартовала новая коллаборация с киновселенной Marvel. В магазине игры появился набор косметических предметов из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец». Игроки могут приобрести наряд Шан-Чи, щит Великого защитника, обертку для оружия в виде чешуи дракона, а также добывающий инструмент в виде двух мечей.

Фото: Twitter Twitter

Предметы можно купить все вместе или по отдельности. Стоимость набора составляет 1,8 тыс. V-баксов, а наряд главного героя обойдется в 1,5 тыс. V-баксов. Коллаборация приурочена к выходу фильма в мировой прокат и будет действовать в течение ограниченного времени. Можно ли будет приобрести данный набор в будущем — неизвестно.