В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Fortnite появились косметические предметы из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

CyberSport.ru
2 часа назад

В «королевской битве» Fortnite стартовала новая коллаборация с киновселенной Marvel. В магазине игры появился набор косметических предметов из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец». Игроки могут приобрести наряд Шан-Чи, щит Великого защитника, обертку для оружия в виде чешуи дракона, а также добывающий инструмент в виде двух мечей.

В Fortnite появились предметы из «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Фото: TwitterTwitter

Предметы можно купить все вместе или по отдельности. Стоимость набора составляет 1,8 тыс. V-баксов, а наряд главного героя обойдется в 1,5 тыс. V-баксов. Коллаборация приурочена к выходу фильма в мировой прокат и будет действовать в течение ограниченного времени. Можно ли будет приобрести данный набор в будущем — неизвестно.

Помимо Шан-Чи, в магазин Fortnite вернулись образы многих других персонажей Marvel. Среди них — Веном, Серебряный Сёрфер, Гамора, Танос и Блэйд. Для покупки доступны как сами скины, так и другие косметические предметы: тематические добывающие инструменты, глайдеры, украшения на спину и т. д.

Игры,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители