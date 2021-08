Мегафон и GFN.RU запустят совместную подписку на облачный гейминг

МегаФон и GFN.RU, эксклюзивный провайдер в России и СНГ облачного игрового сервиса GeForce NOW от NVIDIA, запускают совместную подписку. Для абонентов будут доступны более 1000 игр через облачный сервис на любых компьютерах. Подписка на сервис облачного гейминга GeForce NOW будет доступна абонентам тарифа "Без переплат" на выгодных условиях. Они получат промокод со скидкой 50% на первые два месяца подписки, а потом 25% на 6 месяцев. По данным МегаФона, сегодня в России более 50 млн геймеров. Около 20 млн из них имеют не позволяющие устанавливать современные игры компьютеры. Именно для таких пользователей создали облачный гейминг, аудитория которого выросла почти в 2 раза за последние два года. "Абоненты МегаФона уже могут найти для себя сразу несколько игровых предложений. Так, мы активно сотрудничаем с Blizzard Entertainment и My.Games, предлагая доступ к качественному игровому контенту на консолях, мобильных девайсах и персональных компьютерах. Теперь мы запускаем предложение для тех, кто не может наслаждаться современными играми из-за отсутствия производительных девайсов. Наша цель – сделать так, чтобы каждый геймер мог найти для себя подходящее и выгодное игровое решение на нашей цифровой полке, и партнерство с GFN.RU и NVIDIA значительно расширяет возможности для наших пользователей", — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. Технологии GeForce NOW дают возможность запускать любые игры в несколько кликов и играть с высокими настройками графики без необходимости постоянно покупать и обновлять "железо". Геймеры смогут запускать самые требовательные игры на любом ПК, ноутбуке, планшете, смартфоне, а также Android TV. Пользователям также не придётся скачивать гигабайты игр, следить за обновлениями драйверов и приложений – обновления и загрузки автоматически происходят в облаке.