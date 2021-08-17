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Sony удалила эксклюзив PlayStation из магазина

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Sony удалила оригинальную версию тайтла Ghost of Tsushima из магазина PlayStation. Об этом сообщает издание WiredupReport.

Sony удалила эксклюзив PlayStation из магазина
Фото: InstagramInstagram

Базовая версия эксклюзивной игры для приставок PlayStation оказалась недоступной для покупки в фирменном магазине Sony. Ограничение касается всех платформ — как PS5, так и PS4. Журналисты связывают удаление игры со скорым выходом новой версии тайтла.

В настоящий момент в PlayStation Store доступна режиссерская версия Ghost of Tsushima. Релиз игры состоится 20 августа, стоимость тайтла в России составляет 5499 рублей.

Авторы отметили, что удаление базовой версии игры перед выпуском расширенной является обычной практикой для Sony. Режиссерская версия будет включать в себя несколько технических усовершенствований для PlayStation 5 и новую локацию Iki Island.

Ghost of Tsushima — видеоигра в жанре action-adventure с открытым миром, вышедшая 17 июля 2020 года. Тайтл был разработан компанией Sucker Punch Productions для PlayStation 4.

В конце июля стоимость Ghost of Tsushima резко снизилась — игра подешевела с 4490 рублей до 3590 рублей. Также подешевели и другие крупные тайтлы: The Last of Us Part II, Days Gone и Death Stranding.

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