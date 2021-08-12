Хакеры взломали сервер S.T.A.L.K.E.R. 2 в дискорде

12 августа стало известно о взломе Discord-канала разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World. Группа хакеров переименовала название канала на UniPhish, закрепила на главной странице реквизиты с подписью пожертвований для «милых» хакеров и прорекламировала программы для взлома учётных записей.

Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2 S.T.A.L.K.E.R. 2

Злоумышленники получили доступ к аккаунту комьюнити-менеджера студии Тараса Кукуряна. В канале он записан под псевдонимом Tapik. От его лица и было опубликовано сообщение с пожертвованиями. Сама GSC Game World заявила, что уже работает над исправлением ситуации. Сколько времени на это уйдёт — неизвестно.

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