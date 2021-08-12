В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Хакеры взломали сервер S.T.A.L.K.E.R. 2 в дискорде и опубликовали там фото «Жигулей»

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад

12 августа стало известно о взломе Discord-канала разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World. Группа хакеров переименовала название канала на UniPhish, закрепила на главной странице реквизиты с подписью пожертвований для «милых» хакеров и прорекламировала программы для взлома учётных записей.

Хакеры взломали сервер S.T.A.L.K.E.R. 2 в дискорде
Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2S.T.A.L.K.E.R. 2

Злоумышленники получили доступ к аккаунту комьюнити-менеджера студии Тараса Кукуряна. В канале он записан под псевдонимом Tapik. От его лица и было опубликовано сообщение с пожертвованиями. Сама GSC Game World заявила, что уже работает над исправлением ситуации. Сколько времени на это уйдёт — неизвестно.

Чемпионат

11 августа авторы игры официально подтвердили, что разрабатывают её на движке Unreal Engine 5. Релиз второй части S.T.A.L.K.E.R. состоится 28 апреля на ПК и Xbox Series X|S. Выход игры на PS5 пока что не планируется.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители