Игры-симуляторы всадников Апокалипсиса Darksiders упали в цене

Сервис цифровой дистрибуции Steam распродает популярную серию игр про всадников Апокалипсиса — Darksiders. Тайтлы можно приобрести с огромными скидками — до -85% — вплоть до 13 августа.
Так, с 85% скидкой можно ухватить Darksiders Warmastered Edition. В обычное время игру продавали за 299 рублей, тогда как сейчас отдают всего за 59.
Издание Darksiders 2 Deathinitive Edition, в свою очередь, продается за 139 рублей вместо исходных 699.
На 80% упала в цене и третья часть игры. Напомним, что ранее ее можно было ухватить за 1999 рублей, а сейчас она доступна всего за 399.