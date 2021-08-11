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Игры-симуляторы всадников Апокалипсиса Darksiders упали в цене

Ferra.ruиещё 3
21 минуту назад

Сервис цифровой дистрибуции Steam распродает популярную серию игр про всадников Апокалипсиса — Darksiders. Тайтлы можно приобрести с огромными скидками — до -85% — вплоть до 13 августа.

Игры-симуляторы всадников Апокалипсиса Darksiders упали в цене
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, с 85% скидкой можно ухватить Darksiders Warmastered Edition. В обычное время игру продавали за 299 рублей, тогда как сейчас отдают всего за 59.

Издание Darksiders 2 Deathinitive Edition, в свою очередь, продается за 139 рублей вместо исходных 699.

На 80% упала в цене и третья часть игры. Напомним, что ранее ее можно было ухватить за 1999 рублей, а сейчас она доступна всего за 399.

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