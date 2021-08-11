Игры-симуляторы всадников Апокалипсиса Darksiders упали в цене

Сервис цифровой дистрибуции Steam распродает популярную серию игр про всадников Апокалипсиса — Darksiders. Тайтлы можно приобрести с огромными скидками — до -85% — вплоть до 13 августа.

Так, с 85% скидкой можно ухватить Darksiders Warmastered Edition. В обычное время игру продавали за 299 рублей, тогда как сейчас отдают всего за 59.

Издание Darksiders 2 Deathinitive Edition, в свою очередь, продается за 139 рублей вместо исходных 699.